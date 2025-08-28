Елена Остапенко ответила на обвинения в расизме после матча с Таунсенд на US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о конфликте с американкой Тэйлор Таунсенд и ответила на обвинения пользователей одной из социальных сетей в расизме.
«Вау, сколько сообщений я получила с обвинениями в расизме. Я никогда не была расисткой в своей жизни и уважаю все нации мира, для меня не имеет значения, откуда ты родом.
В теннисе существуют определённые правила, и, к сожалению, когда публика на твоей стороне, ты не должен использовать это неуважительно по отношению к своему сопернику.
К сожалению, я из такой маленькой страны, что у меня нет такой мощной поддержки и возможности играть на родной земле. Я всегда любила играть в США и на US Open, но это первый раз, когда кто-то подошёл к матчу с таким неуважением», — написала Остапенко на личной странице в одной из социальных сетей.
Напомним, Остапенко проиграла Таунсенд и покинула турнир.
