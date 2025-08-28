Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Остапенко ответила на обвинения в расизме после матча с Таунсенд на US Open

Елена Остапенко ответила на обвинения в расизме после матча с Таунсенд на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о конфликте с американкой Тэйлор Таунсенд и ответила на обвинения пользователей одной из социальных сетей в расизме.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Вау, сколько сообщений я получила с обвинениями в расизме. Я никогда не была расисткой в своей жизни и уважаю все нации мира, для меня не имеет значения, откуда ты родом.

В теннисе существуют определённые правила, и, к сожалению, когда публика на твоей стороне, ты не должен использовать это неуважительно по отношению к своему сопернику.

К сожалению, я из такой маленькой страны, что у меня нет такой мощной поддержки и возможности играть на родной земле. Я всегда любила играть в США и на US Open, но это первый раз, когда кто-то подошёл к матчу с таким неуважением», — написала Остапенко на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Остапенко проиграла Таунсенд и покинула турнир.

Джокович появился на US Open — 2025 в необычном жакете

Материалы по теме
«Я не жду никаких извинений». Таунсенд – о перепалке с Остапенко после матча US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android