Теннис

Арина Соболенко отреагировала на вопрос о секрете её успешной игры на US Open

Арина Соболенко отреагировала на вопрос о секрете её успешной игры на US Open
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о ключе к успеху на Открытом чемпионате США. Напомним, ранее 27-летняя спортсменка вышла в третий круг US Open — 2025, обыграв во встрече второго круга 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову (7:6, 6:2).

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:25 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

— Вы пытаетесь повторно взять титул на US Open. В чём ключ к успеху здесь?
— Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе. Я знаю, что если смогу показать свою игру и бороться за каждое очко, у меня будут шансы. Всё, что я стараюсь делать, — это концентрироваться на себе и показывать наилучшую борьбу каждый раз, когда играю перед вами, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой US Open и в этом году пытается защитить титул. В третьем круге соревнований Арина сойдётся с 22-летней канадкой Лейлой Фернандес (30).

Теннис: главные события 2025 года:

