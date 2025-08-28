Арина Соболенко отреагировала на вопрос о секрете её успешной игры на US Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о ключе к успеху на Открытом чемпионате США. Напомним, ранее 27-летняя спортсменка вышла в третий круг US Open — 2025, обыграв во встрече второго круга 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову (7:6, 6:2).
— Вы пытаетесь повторно взять титул на US Open. В чём ключ к успеху здесь?
— Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе. Я знаю, что если смогу показать свою игру и бороться за каждое очко, у меня будут шансы. Всё, что я стараюсь делать, — это концентрироваться на себе и показывать наилучшую борьбу каждый раз, когда играю перед вами, — сказала Соболенко в интервью на корте.
Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой US Open и в этом году пытается защитить титул. В третьем круге соревнований Арина сойдётся с 22-летней канадкой Лейлой Фернандес (30).
