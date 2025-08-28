Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 27 на 28 августа у женщин

В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами четвёртого игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Второй круг. Результаты 27-28 августа:

Эмма Радукану (Великобритания, 36) — Джаниче Чен (Польша, 49) — 6:2, 6:1;

(Великобритания, 36) — Джаниче Чен (Польша, 49) — 6:2, 6:1; Виктория Азаренко (Беларусь, 132) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 45) — 6:3, 6:3;

(Беларусь, 132) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 45) — 6:3, 6:3; Джессика Пегула (США, 4) — Анна Блинкова (Россия, 80) — 6:1, 6:3;

(США, 4) — Анна Блинкова (Россия, 80) — 6:1, 6:3; Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Тереза Валентова (Чехия, 96) — 6:3, 7:6 (9:7);

(Казахстан, 10) — Тереза Валентова (Чехия, 96) — 6:3, 7:6 (9:7); Елена Остапенко (Латвия, 26) — Тэйлор Таунсенд (США, 139) — 5:7, 1:6;

(США, 139) — 5:7, 1:6; Анастасия Потапова (Россия, 53) — Мирра Андреева (Россия, 5) — 1:6, 3:6;

(Россия, 5) — 1:6, 3:6; Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия, 67) — 7:6, (7:4), 6:2.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

