Карлос Алькарас, US Open: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат его игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула

Сыгранные матчи:

первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4.

второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:0, 6:3.

Предстоящие и возможные матчи:

третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);

четвёртый круг: Бенжамен Бонзи (Франция);

1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);

1/2 финала: Тейлор Фриц (Италия, 4);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.