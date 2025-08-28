Карлос Алькарас, US Open: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат его игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула
Сыгранные матчи:
- первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4.
- второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:0, 6:3.
Предстоящие и возможные матчи:
третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);
четвёртый круг: Бенжамен Бонзи (Франция);
1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);
1/2 финала: Тейлор Фриц (Италия, 4);
финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.