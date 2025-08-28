Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025: результаты матчей с 27 на 28 августа у мужчин

US Open — 2025: результаты матчей с 27 на 28 августа у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами четвёртого игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Второй круг. Результаты 27-28 августа:

  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Захари Свайда (США, 145) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1;
  • Ллойд Харрис (Южная Африка, 353) — Тейлор Фриц (США, 4) — 6:4, 6:7 (3:7), 2:6, 4:6;
  • Маттия Беллуччи (Италия, 65) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 0:6, 3:6;
  • Бен Шелтон (США, 6) —  Пабло Карреньо-Буста (Испания, 137) — 6:4, 6:2, 6:4;
  • Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 107) — Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5.
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия, 144) — Хольгер Руне (Дания, 11) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.
Сетка US Open-2025 (м)
Календарь US Open-2025 (м)

Джокович появился на US Open — 2025 в необычном жакете

Материалы по теме
Мирра взяла русское дерби на US Open. Её новая соперница со скандалом выбила чемпионку ТБШ
Мирра взяла русское дерби на US Open. Её новая соперница со скандалом выбила чемпионку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android