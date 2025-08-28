Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 27 на 28 августа у мужчин

В ночь с 27 на 28 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами четвёртого игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Второй круг. Результаты 27-28 августа:

Новак Джокович (Сербия, 7) — Захари Свайда (США, 145) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1;

Ллойд Харрис (Южная Африка, 353) — Тейлор Фриц (США, 4) — 6:4, 6:7 (3:7), 2:6, 4:6;

Маттия Беллуччи (Италия, 65) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 0:6, 3:6;

Бен Шелтон (США, 6) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 137) — 6:4, 6:2, 6:4;

Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 107) — Каспер Рууд (Норвегия, 12) — 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5.

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 144) — Хольгер Руне (Дания, 11) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

