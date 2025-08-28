Мирра Андреева разгромила Потапову на ТБШ, определились все участники ЛЧ. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата США, разгромив соотечественницу Анастасию Потапову, по итогам квалификации стали известны все команды-участницы общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл команде четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» и вылетел из Кубка лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева разгромила Анастасию Потапову и вышла в третий круг US Open.
- Определились все команды-участницы общего этапа Лиги чемпионов.
- «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2, но уступил клубу четвёртой лиги в серии пенальти.
- Сербия разгромила Эстонию в дебютном матче на Евробаскете-2025.
- Людмила Самсонова сенсационно уступила 126-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025.
- «Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты.
- Новак Джокович вышел в третий круг US Open — 2025.
- Дубль Облякова с пенальти принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в матче Кубка России.
- Арина Соболенко обыграла Полину Кудерметову и вышла в третий круг US Open — 2025.
- Четыре российских голкипера вошли в топ-5 лучших вратарей NHL 26.
- Стало известно наказание Даниила Медведева за скандальное поведение на US Open.
- «Автомобилист» одолел СКА и выиграл турнир Пучкова, армейский клуб занял последнее место.
- Дубль Месси помог «Интер Майами» одолеть «Орландо Сити» и выйти в финал Кубка лиг.
- Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу.
- Карлос Алькарас легко вышел в третий круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма.
Материалы по теме
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии