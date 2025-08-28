Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

28 августа главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, Кубок России, US Open, НХЛ, волейбол, Евробаскет-2025, Андреева

Мирра Андреева разгромила Потапову на ТБШ, определились все участники ЛЧ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата США, разгромив соотечественницу Анастасию Потапову, по итогам квалификации стали известны все команды-участницы общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл команде четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» и вылетел из Кубка лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева разгромила Анастасию Потапову и вышла в третий круг US Open.
  2. Определились все команды-участницы общего этапа Лиги чемпионов.
  3. «Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2, но уступил клубу четвёртой лиги в серии пенальти.
  4. Сербия разгромила Эстонию в дебютном матче на Евробаскете-2025.
  5. Людмила Самсонова сенсационно уступила 126-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025.
  6. «Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты.
  7. Новак Джокович вышел в третий круг US Open — 2025.
  8. Дубль Облякова с пенальти принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в матче Кубка России.
  9. Арина Соболенко обыграла Полину Кудерметову и вышла в третий круг US Open — 2025.
  10. Четыре российских голкипера вошли в топ-5 лучших вратарей NHL 26.
  11. Стало известно наказание Даниила Медведева за скандальное поведение на US Open.
  12. «Автомобилист» одолел СКА и выиграл турнир Пучкова, армейский клуб занял последнее место.
  13. Дубль Месси помог «Интер Майами» одолеть «Орландо Сити» и выйти в финал Кубка лиг.
  14. Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2025 среди женщин по волейболу.
  15. Карлос Алькарас легко вышел в третий круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма.
Материалы по теме
ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 27 августа, календарь, таблица
Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Материалы по теме
US Open — 2025: результаты матчей с 27 на 28 августа у женщин
US Open — 2025: результаты матчей с 27 на 28 августа у мужчин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android