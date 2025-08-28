Мирра Андреева разгромила Потапову на ТБШ, определились все участники ЛЧ. Главное к утру

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата США, разгромив соотечественницу Анастасию Потапову, по итогам квалификации стали известны все команды-участницы общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл команде четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» и вылетел из Кубка лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».