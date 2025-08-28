US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 28 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 августа, и ночью 29 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open – 2025. Женщины. Второй круг. Расписание игрового дня 28-29 августа (время московское):

18:00. Анна Калинская (Россия, 29) — Юлия Путинцева (Казахстан);

18:00. Мария Саккари (Греция) — Анна Бондарь (Венгрия);

18:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18) — Виктория Голубич (Швейцария);

18:00. Линда Носкова (Чехия, 21) — Ева Лис (Германия);

18:00. Екатерина Александрова (Россия, 13) — Ван Синьюй (Китай);

18:30. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Ига Швёнтек (Польша, 2);

19:30. Магдалена Френх (Польша, 28) — Питон Стирнс (США);

19:30. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Марта Костюк (Украина, 27);

20:00. Сорана Кырстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия, 11);

20:00. Хейли Баптист (США) — Наоми Осака (Япония, 23);

20:00. Анастасия Захарова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия);

21:30. Рената Сарасуа (Мексика) — Диан Парри (Франция);

21:30. Дарья Касаткина (Австралия, 15) — Камилла Рахимова (Россия);

21:30. Жаклин Кристиан (Румыния) — Эшлин Крюгер (США);

02:00. Донна Векич (Хорватия) — Кори Гауфф (США, 3);

04:00. Аманда Анисимова (США, 7) — Майя Джойнт (Австралия).