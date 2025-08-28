Скидки
US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 28 августа

Сегодня, 28 августа, и ночью 29 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание матчей на 28-29 августа. Мужчины (время – московское):

18:00. Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q);

18:00. Тристан Бойер (США, WC) — Андрей Рублёв (Россия, 15);

18:00. Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Давид Гоффен (Бельгия);

19:30. Дженсон Бруксби (США) — Флавио Коболли (Италия, 24);

19:30. Карен Хачанов (Россия, 9) — Камиль Майхшак (Польша);

19:30. Леандро Риди (Швейцария, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19);

19:30. Валентен Руае (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, 27);

20:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия);

21:30. Габриэль Диалло (Канада, 31) — Хауме Мунар (Испания);

23:00. Синтаро Мочизуки (Япония) — Алекс де Минор (Австралия, 8);

23:00. Александр Бублик (Казахстан, 23) — Тристан Скулкейт (Австралия, WC);

23:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25);

23:30. Стефанос Циципас (Греция, 26) — Даниэль Альтмайер (Германия);

02:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Джейкоб Фирнли (Великобритания);

03:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Томми Пол (США, 14).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
