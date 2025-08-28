Скидки
«У неё проблемы в жизни». Арина Соболенко высказалась по поводу поведения Елены Остапенко

Арина Соболенко
Аудио-версия:
Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поведение латвийской спортсменки Елены Остапенко после матча с Тэйлор Таунсенд на US Open — 2025. Латвийка назвала американку невоспитанной и необразованной.

Соболенко отметила, что предприняла попытку успокоить коллегу и поговорить с ней, но это не принесло никаких результатов. Белоруска заявила, что у Остапенко имеются личные проблемы.

«Я поговорила с Еленой после матча и, несмотря на это, до сих пор не знаю, что произошло. Она милая девушка, но слишком часто теряет контроль над своими нервами. Пыталась помочь ей успокоиться и подойти к ситуации в более зрелом ключе, показать, что я рядом, что с ней можно поговорить, но она полностью потеряла контроль над эмоциями. Не знаю, это тяжело. Я просто надеюсь, что однажды она осознает, что с ней происходит. Думаю, у неё проблемы в жизни, она сталкивается с трудностями, не связанными с теннисом. Это делает её нестабильной», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

