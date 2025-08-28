Скидки
Главная Теннис Новости

Тристан Бойер — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Тристан Бойер — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

В четверг, 28 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и американец Тристан Бойер, занимающий 113-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Это первая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
