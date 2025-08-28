Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Камиль Майхшак: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Карен Хачанов — Камиль Майхшак: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 28 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и поляк Камиль Майхшак, занимающий 76-е место в мировом рейтинге. Матч запланирован на 19:30 мск. Это пятая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Счёт личных встреч — 4:0 в пользу Хачанова. Последний раз россиянин обыгрывал своего соперника в четвёртом раунде Уимблдона-2025 (6:4, 6:2, 6:3).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
Материалы по теме
Соболенко победила Кудерметову на US Open. А Мирра справилась с Потаповой. Как это было
Live
Соболенко победила Кудерметову на US Open. А Мирра справилась с Потаповой. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android