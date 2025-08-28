Карен Хачанов — Камиль Майхшак: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В четверг, 28 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и поляк Камиль Майхшак, занимающий 76-е место в мировом рейтинге. Матч запланирован на 19:30 мск. Это пятая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 4:0 в пользу Хачанова. Последний раз россиянин обыгрывал своего соперника в четвёртом раунде Уимблдона-2025 (6:4, 6:2, 6:3).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.