Калинская — лучшая теннисистка России в третьем квартале 2025 года по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам третьего квартала 2025 года рейтинг возглавила Анна Калинская. Второе место заняла Диана Шнайдер, на третьей строчке расположилась Людмила Самсонова.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам третьего квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисисток с 9 июня по 25 августа 2025 года.

В расчёт берутся: