Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас дал оценку своей игре во втором круге US Open — 2025

Карлос Алькарас дал оценку своей игре во втором круге US Open — 2025
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал собственное выступление во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Со счётом 6:1, 6:0, 6:3 он обыграл 24-летнего итальянца Маттию Беллуччи.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:25 МСК
Маттия Беллуччи
65
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		0 3
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я сыграл весьма солидно. Поставил себе несколько целей перед матчем, и думаю, что справился хорошо. Есть моменты, которые нужно улучшить, кое-что сделал не так, как хотел, но в целом очень доволен. Он не показал свою лучшую игру, понимаю это, но для меня главное — пройти дальше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В следующем круге соревнований Алькарас сразится с ещё одним итальянцем Лучано Дардери (34-я строчка рейтинга).

Материалы по теме
«Это просто ужасно. Кошмар». Алькарас шокировал всех своей новой стрижкой на US Open
«Это просто ужасно. Кошмар». Алькарас шокировал всех своей новой стрижкой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android