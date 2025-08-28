Карлос Алькарас дал оценку своей игре во втором круге US Open — 2025

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал собственное выступление во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Со счётом 6:1, 6:0, 6:3 он обыграл 24-летнего итальянца Маттию Беллуччи.

«Я сыграл весьма солидно. Поставил себе несколько целей перед матчем, и думаю, что справился хорошо. Есть моменты, которые нужно улучшить, кое-что сделал не так, как хотел, но в целом очень доволен. Он не показал свою лучшую игру, понимаю это, но для меня главное — пройти дальше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В следующем круге соревнований Алькарас сразится с ещё одним итальянцем Лучано Дардери (34-я строчка рейтинга).