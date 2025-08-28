Карлос Алькарас дал оценку своей игре во втором круге US Open — 2025
Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал собственное выступление во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Со счётом 6:1, 6:0, 6:3 он обыграл 24-летнего итальянца Маттию Беллуччи.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:25 МСК
65
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я сыграл весьма солидно. Поставил себе несколько целей перед матчем, и думаю, что справился хорошо. Есть моменты, которые нужно улучшить, кое-что сделал не так, как хотел, но в целом очень доволен. Он не показал свою лучшую игру, понимаю это, но для меня главное — пройти дальше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В следующем круге соревнований Алькарас сразится с ещё одним итальянцем Лучано Дардери (34-я строчка рейтинга).
