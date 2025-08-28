Янник Синнер — Алексей Попырин: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В четверг, 28 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Австралии Алексей Попырин, занимающий 36-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск. Это вторая очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Единственный раз теннисисты встречались в мае 2021 года на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде, тогда победил Попырин (7:6 (7:5), 6:2).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Синнер — действующий чемпион мужского турнира. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.