Александр Зверев — Джейкоб Фирнли: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Александр Зверев — Джейкоб Фирнли: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 28-го на 29 августа в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и британец Джейкоб Фирнли, занимающий 60-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 02:00 мск. Это третья очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джейкоб Фирнли
60
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

Счёт личных встреч — 2:0 в пользу Зверева. Последний раз Александр обыграл Джейкоба в марте 2025 года во втором круге хардового «Мастерса» в Майами (США) — 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
