Александр Зверев — Джейкоб Фирнли: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 28-го на 29 августа в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и британец Джейкоб Фирнли, занимающий 60-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 02:00 мск. Это третья очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 2:0 в пользу Зверева. Последний раз Александр обыграл Джейкоба в марте 2025 года во втором круге хардового «Мастерса» в Майами (США) — 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.