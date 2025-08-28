Карлос Алькарас раскрыл, какому аспекту игры уделяет особое внимание на тренировках

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал, какой элемент игры старается больше остальных отрабатывать во время тренировок. Он объяснил свой выбор тем, что любит атакующий стиль ведения игры.

«Очень важна игра на опережение. Нужно быть максимально сосредоточенным на мяче. Приём — это одна из моих главных целей: быть действительно сильным (в этом аспекте) и продолжать прогрессировать. Это удар, с которого начинается розыгрыш. Если ты принимаешь хорошо, то сразу становишься в позицию для атаки, а мне нравится быть в этой позиции как можно чаще. Я придаю этому огромное значение на каждой тренировке, в каждом матче, внимательно слежу за статистикой приёма. Стараюсь работать над этим каждый день», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Накануне во втором круге Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл 24-летнего итальянца Маттию Беллуччи. Счёт — 6:1, 6:0, 6:3.