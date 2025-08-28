«Когда выходил на корт, у меня были плохие мысли». Алькарас — о поражении на US Open-2024

Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас рассказал о чём думал перед матчем второго круга US Open — 2025. Год назад он покинул турнир на этой же стадии. Испанец заявил, что воспоминание о поражении сильнее, нежели победа в 2022 году в Нью-Йорке.

— Что сильнее в памяти: титул US Open или прошлогоднее поражение?

— Если честно, больше думаю о поражении в прошлом году, потому что оно свежее. У меня хорошие воспоминания о победе здесь, я видел фотографии с 2022-го. Но когда выходил на корт, у меня были плохие мысли. Я нервничал, думал, что не хочу повторить то же самое, как и год назад, когда вылетел во втором круге. Да, я немного об этом думал, но очень рад, что прошёл дальше и получил ещё один шанс в третьем раунде.

Я хочу только прибавлять. В целом и у людей, и у меня самого негативные мысли оказываются сильнее положительных, они имеют больший вес. Это нормально. Стараюсь, чтобы они не застревали у меня в голове надолго, но иногда это всё же случается, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Накануне во втором круге Открытого чемпионата США — 2025 Алькарас обыграл 24-летнего итальянца Маттию Беллуччи. Счёт — 6:1, 6:0, 6:3.