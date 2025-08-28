Карлос Алькарас — о своих результатах: это самый стабильный отрезок в моей карьере

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что проводит лучший период в своей карьере в плане стабильности результатов.

В текущем сезоне испанец выиграл Открытый чемпионат Франции, турниры в Цинциннати, Риме, Монако, Лондоне и Роттердаме. Он отметил, что такие показатели есть благодаря дням отдыха.

«Я показываю отличный теннис турнир за турниром и чувствую, что могу играть на максимуме в каждом матче. Конечно, у меня бывают спады. Есть встречи, в которых я не побеждаю, или такие, где я чувствую себя не лучшим образом. Стараюсь пережить такие матчи и дать себе ещё один шанс в следующем раунде.

Понял, что несколько дней отдыха между турами или турнирами помогают приехать свежим, с энергией и ясной головой, чтобы выдать максимум. Думаю, мне это очень помогает. На данный момент это самый стабильный отрезок в моей карьере», — сказал Алькарас на пресс-конференции.