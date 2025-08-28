Мария Шарапова опубликовала яркие фотографии около метро Нью-Йорка

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась фотографиями из Нью-Йорка (США). На кадрах видно, как спортсменка позирует на фоне рекламы Nike с её участием. Большой экран расположен у одной из станций метро.

Мария Шарапова Фото: из личного архива Марии Шараповой

Марии Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Ранее она получила символический перстень члена Зала теннисной славы. Почётную награду ей вручила Ким Клейстерс. Эта церемония стала продолжением включения Шараповой в Зал славы, прошедшего на минувших выходных. Перстень US Open является традиционным символом признания победителей турнира.