Алексей Попырин рассказал о настрое перед матчем с Янником Синнером на US Open — 2025

36-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин поделился своими мыслями накануне матча второго круга Открытого чемпионата США — 2025, где ему предстоит сыграть с Янником Синнером. Он рассказал, как будет вести себя против лидера рейтинга.

«Янник не просто так лучший в мире. Но я не слишком теряюсь из-за этого. Уже бывал в подобной ситуации, и прошлый год — отличное тому подтверждение. Для меня главное — играть в свой теннис. Если я смогу придерживаться своей игры, то смогу навязать борьбу.

Я думаю, под каждого игрока можно придумать план игры, у каждого есть слабые места. У многих топов они хорошо спрятаны, но всё равно имеются», — приводит слова Попырина Tennis Channel.