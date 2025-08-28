Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Попырин рассказал о настрое перед матчем с Янником Синнером на US Open — 2025

Алексей Попырин рассказал о настрое перед матчем с Янником Синнером на US Open — 2025
Алексей Попырин
Комментарии

36-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин поделился своими мыслями накануне матча второго круга Открытого чемпионата США — 2025, где ему предстоит сыграть с Янником Синнером. Он рассказал, как будет вести себя против лидера рейтинга.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алексей Попырин
36
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Янник не просто так лучший в мире. Но я не слишком теряюсь из-за этого. Уже бывал в подобной ситуации, и прошлый год — отличное тому подтверждение. Для меня главное — играть в свой теннис. Если я смогу придерживаться своей игры, то смогу навязать борьбу.

Я думаю, под каждого игрока можно придумать план игры, у каждого есть слабые места. У многих топов они хорошо спрятаны, но всё равно имеются», — приводит слова Попырина Tennis Channel.

Материалы по теме
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android