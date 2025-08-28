Алексей Попырин рассказал о настрое перед матчем с Янником Синнером на US Open — 2025
36-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин поделился своими мыслями накануне матча второго круга Открытого чемпионата США — 2025, где ему предстоит сыграть с Янником Синнером. Он рассказал, как будет вести себя против лидера рейтинга.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
36
Алексей Попырин
А. Попырин
«Янник не просто так лучший в мире. Но я не слишком теряюсь из-за этого. Уже бывал в подобной ситуации, и прошлый год — отличное тому подтверждение. Для меня главное — играть в свой теннис. Если я смогу придерживаться своей игры, то смогу навязать борьбу.
Я думаю, под каждого игрока можно придумать план игры, у каждого есть слабые места. У многих топов они хорошо спрятаны, но всё равно имеются», — приводит слова Попырина Tennis Channel.
