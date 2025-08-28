Бойер — Рублёв: онлайн-трансляция матча 2-го круга US Open — 2025 начнётся не ранее 18:00
В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 113-й номер мирового рейтинга Тристан Бойер из США. Встреча запланирована на сегодня, 28 августа, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
113
Тристан Бойер
Т. Бойер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв и Бойер ранее не проводили очных матчей на уровне ATP-тура.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
