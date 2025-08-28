Бойер — Рублёв: онлайн-трансляция матча 2-го круга US Open — 2025 начнётся не ранее 18:00

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 113-й номер мирового рейтинга Тристан Бойер из США. Встреча запланирована на сегодня, 28 августа, и начнётся не ранее 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублёв и Бойер ранее не проводили очных матчей на уровне ATP-тура.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.