Теннис

Сюзан Ламенс — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча второго круга US Open

Сюзан Ламенс — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча второго круга US Open
Ига Швёнтек
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 66-я ракетка мира теннисистка из Нидерландов Сюзан Ламенс и польская спортсменка вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:30 МСК
Сюзан Ламенс
66
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
«У неё проблемы в жизни». Арина Соболенко высказалась по поводу поведения Елены Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
