Сюзан Ламенс — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча второго круга US Open

Сегодня, 28 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 66-я ракетка мира теннисистка из Нидерландов Сюзан Ламенс и польская спортсменка вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Матч начнётся не ранее 18:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.