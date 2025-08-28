Хачанов — Майхшак: онлайн-трансляция матча второго круга US Open начнётся не ранее 19:30

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 76-й номер мирового рейтинга Камиль Майхшак из Польши. Встреча запланирована на сегодня, 28 августа, и начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч — 4-0 в пользу Хачанова. Последний раз россиянин обыгрывал Майхшака в четвёртом круге Уимблдона-2025 (6:4, 6:2, 6:3).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.