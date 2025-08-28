Скидки
Теннис Новости

Джессика Пегула и Мэдисон Киз запустили собственный подкаст

Джессика Пегула
Аудио-версия:
Комментарии

Американские теннисистки Джессика Пегула и Мэдисон Киз запустили подкаст о теннисе «The Player’s Box». Вместе с ними авторами проекта стали Дженнифер Брэди и Дезире Кравчик. Пегула отметила, что мысль о создании подкаста у девушек зрела давно.

«Мы все близко общаемся уже несколько лет. Постоянно шутили, что нам нужно завести подкаст, но, как у многих, до дела всё никак не доходило. Потом мы увидели, как парни запустили «Nothing Major» (подкаст Джона Изнера, Стива Джонсона, Сэма Куэрри и Джека Сока), и подумали: «Ну, если они смогли, то и мы справимся». Они сказали нам: «Вы должны это обязательно сделать». У нас были мысли стартовать до US Open или на первой неделе турнира, просто потому что здесь такое большое внимание к нам. Решили, что запуск в Нью-Йорке будет отличным вариантом. Собрали всё буквально за две-три недели вместе с командой», — приводит слова Пегулы Tennis Channel.

Ранее во втором круге турнира в Нью-Йорке Пегула обыграла россиянку Анну Блинкову.

Новости. Теннис
