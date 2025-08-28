Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андре Агасси опубликовал фото с US Open со своей 21-летней дочерью от Штеффи Граф

Андре Агасси опубликовал фото с US Open со своей 21-летней дочерью от Штеффи Граф
Комментарии

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси выложил фотографию со своей 21-летней дочерью Джаз Эли с Открытого чемпионата США — 2025.

Фото: Социальные сети Андре Агасси

«Люблю тебя, Джаз», — написал 55-летний Агасси.

3 октября Джаз Эли Агасси исполнится 23 года, она появилась на свет в браке Агасси с легендарной немецкой теннисисткой Штеффи Граф.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер, женского — белоруска Арина Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

Материалы по теме
«Он сделает меня 1-й ракеткой». Легендарный Агасси начал работать с ещё одним топ-игроком
«Он сделает меня 1-й ракеткой». Легендарный Агасси начал работать с ещё одним топ-игроком
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android