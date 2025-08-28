Андре Агасси опубликовал фото с US Open со своей 21-летней дочерью от Штеффи Граф

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси выложил фотографию со своей 21-летней дочерью Джаз Эли с Открытого чемпионата США — 2025.

Фото: Социальные сети Андре Агасси

«Люблю тебя, Джаз», — написал 55-летний Агасси.

3 октября Джаз Эли Агасси исполнится 23 года, она появилась на свет в браке Агасси с легендарной немецкой теннисисткой Штеффи Граф.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер, женского — белоруска Арина Соболенко. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.