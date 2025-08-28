Скидки
Теннис Новости

Анна Калинская — Юлия Путинцева: онлайн-трансляция матча US Open начнётся в 18:00

Анна Калинская и Юлия Путинцева
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 55-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева. Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Анна Калинская — Юлия Путинцева.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
55
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Отметим, что это первая очная встреча российской и казахстанской теннисисток на турнирах под эгидой WTA.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
