«Это уже серьёзно». Бывший тренер Серены Уильямс отметил прогресс Кори Гауфф

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, высказался по поводу прогресса третьей ракетки мира американки Кори Гауфф. Он отметил, что в будущем спортсменка сможет выиграть не один турнир «Большого шлема».

«То, что я заметил у Коко: она наконец почувствовала движение руки вперёд при замахе и точку контакта благодаря подготовительной фазе, выходу на удар. Она наконец-то «оказалась в правильном районе» и стабилизировала все элементы. Это уже серьёзно.

Чтобы построить новый дом, сначала нужно заложить фундамент. Все с самыми добрыми намерениями просто красили стены. Теперь я вижу, как всё выстраивается кирпич за кирпичом, и однажды каждый турнир «Большого шлема» станет её домом», — написал Маччи в социальных сетях.