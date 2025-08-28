Скидки
«Это уже серьёзно». Бывший тренер Серены Уильямс отметил прогресс Кори Гауфф

Кори Гауфф
Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, высказался по поводу прогресса третьей ракетки мира американки Кори Гауфф. Он отметил, что в будущем спортсменка сможет выиграть не один турнир «Большого шлема».

«То, что я заметил у Коко: она наконец почувствовала движение руки вперёд при замахе и точку контакта благодаря подготовительной фазе, выходу на удар. Она наконец-то «оказалась в правильном районе» и стабилизировала все элементы. Это уже серьёзно.

Чтобы построить новый дом, сначала нужно заложить фундамент. Все с самыми добрыми намерениями просто красили стены. Теперь я вижу, как всё выстраивается кирпич за кирпичом, и однажды каждый турнир «Большого шлема» станет её домом», — написал Маччи в социальных сетях.

