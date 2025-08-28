Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой назвал игрока, который превосходит Федерера, Надаля и Джоковича

Джон Макинрой назвал игрока, который превосходит Федерера, Надаля и Джоковича
Джон Макинрой
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о Карлосе Алькарасе. Он заявил, что вторая ракетка мира является более талантливым, нежели представители «Большой тройки».

«Карлос Алькарас, которому 21 или 22 года, — самый талантливый молодой игрок, которого я когда-либо видел на теннисном корте. Он даже превосходит Федерера, Надаля и Джоковича, к которым я испытываю огромное уважение. Я боготворил Рода Лэйвера, играл против Пита Сампраса, но этот парень невероятно одарён, когда находится в форме. Он один из самых быстрых игроков, когда-либо выходивших на корт, с потрясающей личностью и выдающейся настройкой. Он владеет абсолютно всеми ударами, какие только можно вообразить», — приводит слова Макинроя We love tennis.

Ранее Макинрой заявил, что на Уимблдоне финалистам следует запретить слушать музыку перед выходом на корт.

Материалы по теме
Карлос Алькарас — о своих результатах: это самый стабильный отрезок в моей карьере
«Когда выходил на корт, у меня были плохие мысли». Алькарас о поражении на US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android