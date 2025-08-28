Джон Макинрой назвал игрока, который превосходит Федерера, Надаля и Джоковича

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о Карлосе Алькарасе. Он заявил, что вторая ракетка мира является более талантливым, нежели представители «Большой тройки».

«Карлос Алькарас, которому 21 или 22 года, — самый талантливый молодой игрок, которого я когда-либо видел на теннисном корте. Он даже превосходит Федерера, Надаля и Джоковича, к которым я испытываю огромное уважение. Я боготворил Рода Лэйвера, играл против Пита Сампраса, но этот парень невероятно одарён, когда находится в форме. Он один из самых быстрых игроков, когда-либо выходивших на корт, с потрясающей личностью и выдающейся настройкой. Он владеет абсолютно всеми ударами, какие только можно вообразить», — приводит слова Макинроя We love tennis.

