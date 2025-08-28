Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану рассказала об ожиданиях от матча с Еленой Рыбакиной на US Open — 2025

Эмма Радукану рассказала об ожиданиях от матча с Еленой Рыбакиной на US Open — 2025
Эмма Радукану и Елена Рыбакина
Аудио-версия:
Комментарии

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в матче третьего круга US Open — 2025. Она подчеркнула уровень Рыбакиной и свою готовность к матчу.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Это соперница очень высокого уровня. Она выигрывала Уимблдон, давно среди сильнейших, доминирующая, с мощными ударами и подачей.

Мне интересно посмотреть, как моя игра будет смотреться против лучших. Знаю, что мне ещё нужно многому учиться, но прогресс есть, разрыв сокращается. Нужно брать уверенность и из матчей с Ариной, как в Цинциннати, так и на Уимблдоне. Но Елена — другая соперница. Она там обыграла Арину в двух сетах. Матч (Радукану и Рыбакиной) будет тяжёлым», — приводит слова Радукану Ubitennis.

Материалы по теме
«Это уже серьёзно». Бывший тренер Серены Уильямс отметил прогресс Кори Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android