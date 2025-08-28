Эмма Радукану рассказала об ожиданиях от матча с Еленой Рыбакиной на US Open — 2025
Поделиться
Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в матче третьего круга US Open — 2025. Она подчеркнула уровень Рыбакиной и свою готовность к матчу.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Это соперница очень высокого уровня. Она выигрывала Уимблдон, давно среди сильнейших, доминирующая, с мощными ударами и подачей.
Мне интересно посмотреть, как моя игра будет смотреться против лучших. Знаю, что мне ещё нужно многому учиться, но прогресс есть, разрыв сокращается. Нужно брать уверенность и из матчей с Ариной, как в Цинциннати, так и на Уимблдоне. Но Елена — другая соперница. Она там обыграла Арину в двух сетах. Матч (Радукану и Рыбакиной) будет тяжёлым», — приводит слова Радукану Ubitennis.
Комментарии
- 28 августа 2025
-
13:53
-
13:41
-
13:09
-
12:12
-
11:51
-
11:29
-
11:14
-
11:10
-
10:59
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:45
-
09:36
-
08:30
-
07:30
-
07:04
-
07:03
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:18
-
06:11
-
06:06
-
06:02
-
05:33
-
05:24
-
04:39
-
04:23