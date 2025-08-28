Эмма Радукану рассказала об ожиданиях от матча с Еленой Рыбакиной на US Open — 2025

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в матче третьего круга US Open — 2025. Она подчеркнула уровень Рыбакиной и свою готовность к матчу.

«Это соперница очень высокого уровня. Она выигрывала Уимблдон, давно среди сильнейших, доминирующая, с мощными ударами и подачей.

Мне интересно посмотреть, как моя игра будет смотреться против лучших. Знаю, что мне ещё нужно многому учиться, но прогресс есть, разрыв сокращается. Нужно брать уверенность и из матчей с Ариной, как в Цинциннати, так и на Уимблдоне. Но Елена — другая соперница. Она там обыграла Арину в двух сетах. Матч (Радукану и Рыбакиной) будет тяжёлым», — приводит слова Радукану Ubitennis.