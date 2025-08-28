Скидки
Роджер Федерер поделился кадрами фотосессии, сделанной в Монако

Роджер Федерер поделился кадрами фотосессии, сделанной в Монако
Роджер Федерер
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях кадры фотосессии, сделанной в Монако. Съёмки прошли для американского люксового бренда очков Oliver Peoples.

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Oliver Peoples

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Oliver Peoples

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Oliver Peoples

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Oliver Peoples

Ранее журнал Forbes объявил, что состояние 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера оценивается в $ 1,1 млрд до вычета налогов и агентских комиссий. Эту сумму Федерер заработал на рекламе, выступлениях и других коммерческих проектах.

Федерер является одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $ 1 млрд.

