«Снимаю перед ним шляпу». Хольгер Руне — о поражении в матче со Штруффом на US Open — 2025
Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне высказался по поводу поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025. Со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7 он уступил 144-й ракетке мира из Германии Ян-Леннарду Штруффу.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6
|4
|7
|
|6
|3
|6
|5
11
Хольгер Руне
Х. Руне
«Он играл без страха и чаще попадал по линиям, так что мне было трудно сделать что-то больше. Снимаю перед ним шляпу. Я считаю, что играть так рискованно — редкость. Мало кто так часто использует свои сильные удары. Для меня является безумием так рисковать и при этом добиваться успеха.
У меня было хорошее предчувствие перед пятым сетом. Я играл уверенно, но он был просто смелым и был лучше в ключевые моменты», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.
