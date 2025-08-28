Скидки
Теннис

«Снимаю перед ним шляпу». Хольгер Руне — о поражении в матче со Штруффом на US Open — 2025

«Снимаю перед ним шляпу». Хольгер Руне — о поражении в матче со Штруффом на US Open — 2025
Хольгер Руне
Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне высказался по поводу поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025. Со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7 он уступил 144-й ракетке мира из Германии Ян-Леннарду Штруффу.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		2 6 4 7
6 5 		6 3 6 5
             
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Он играл без страха и чаще попадал по линиям, так что мне было трудно сделать что-то больше. Снимаю перед ним шляпу. Я считаю, что играть так рискованно — редкость. Мало кто так часто использует свои сильные удары. Для меня является безумием так рисковать и при этом добиваться успеха.

У меня было хорошее предчувствие перед пятым сетом. Я играл уверенно, но он был просто смелым и был лучше в ключевые моменты», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Хольгер Руне рассказал об угрозах жизни, которые получает после матчей
