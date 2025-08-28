Хольгер Руне предсказал, что в финале US Open — 2025 сыграют Синнер и Алькарас

Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне заявил, что в финале Открытого чемпионата США — 2025 могут вновь сойтись испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Среди потенциальных участников главного матча турнира также могут быть серб Новак Джокович и немец Александр Зверев, считает он.

«Выигрывать турниры «Большого шлема» просто трудно. Скорее всего, финал снова будет между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Кроме них, побеждать могут только Новак Джокович или Александр Зверев», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Отметим, финалы на Уимблдоне-2025 и Открытом чемпионате Франции — 2025 проходили между Синнером и Алькарасом. Для Джоковича US Open — возможность завоевать 25-й титул ТБШ, а для Зверева — первый в карьере.