Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне предсказал, что в финале US Open — 2025 сыграют Синнер и Алькарас

Хольгер Руне предсказал, что в финале US Open — 2025 сыграют Синнер и Алькарас
Хольгер Руне
Аудио-версия:
Комментарии

Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне заявил, что в финале Открытого чемпионата США — 2025 могут вновь сойтись испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Среди потенциальных участников главного матча турнира также могут быть серб Новак Джокович и немец Александр Зверев, считает он.

«Выигрывать турниры «Большого шлема» просто трудно. Скорее всего, финал снова будет между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Кроме них, побеждать могут только Новак Джокович или Александр Зверев», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

Отметим, финалы на Уимблдоне-2025 и Открытом чемпионате Франции — 2025 проходили между Синнером и Алькарасом. Для Джоковича US Open — возможность завоевать 25-й титул ТБШ, а для Зверева — первый в карьере.

Материалы по теме
«Снимаю перед ним шляпу». Хольгер Руне — о поражении в матче со Штруффом на US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android