«Это вершина лицемерия». Роддик остался недоволен поведением Остапенко на US Open — 2025

Бывшая первая ракетка мира и чемпион ТБШ американец Энди Роддик прокомментировал перепалку между Еленой Остапенко и Тэйлор Таунсенд в матче второго круга на US Open — 2025. Он раскритиковал латвийскую спортсменку.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Остапенко, которая учит кого-то хорошим манерам на корте, — это всё равно что я стал бы учить кого-то, кто всеми силами пытается не терять волосы! Это вершина лицемерия, меня это раздражает. Если хотите говорить о спортивном духе, начните хотя бы с того, чтобы смотреть людям в глаза при рукопожатии. С этого начинаем, а потом, через 15 шагов, можно критиковать кого-то за то, что он не извинился из-за игры у сетки», — приводит слова Роддика We love tennis.
Остапенко после встречи обвинила Таунсенд в отсутствии воспитания и образования. Диалог теннисисток вызвал реакцию как у теннисного сообщества, так и у фанатов.
- 28 августа 2025
-
16:30
-
16:27
-
16:03
-
15:56
-
15:29
-
15:00
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
13:09
-
12:12
-
11:51
-
11:29
-
11:14
-
11:10
-
10:59
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:45
-
09:36
-
08:30
-
07:30
-
07:04
-
07:03
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:18