Теннис

«Это вершина лицемерия». Роддик остался недоволен поведением Остапенко на US Open — 2025

Елена Остапенко и Тэйлор Таунсенд
Бывшая первая ракетка мира и чемпион ТБШ американец Энди Роддик прокомментировал перепалку между Еленой Остапенко и Тэйлор Таунсенд в матче второго круга на US Open — 2025. Он раскритиковал латвийскую спортсменку.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Остапенко, которая учит кого-то хорошим манерам на корте, — это всё равно что я стал бы учить кого-то, кто всеми силами пытается не терять волосы! Это вершина лицемерия, меня это раздражает. Если хотите говорить о спортивном духе, начните хотя бы с того, чтобы смотреть людям в глаза при рукопожатии. С этого начинаем, а потом, через 15 шагов, можно критиковать кого-то за то, что он не извинился из-за игры у сетки», — приводит слова Роддика We love tennis.

Остапенко после встречи обвинила Таунсенд в отсутствии воспитания и образования. Диалог теннисисток вызвал реакцию как у теннисного сообщества, так и у фанатов.

«У неё проблемы в жизни». Арина Соболенко высказалась по поводу поведения Елены Остапенко
