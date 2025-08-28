«Это вершина лицемерия». Роддик остался недоволен поведением Остапенко на US Open — 2025

Бывшая первая ракетка мира и чемпион ТБШ американец Энди Роддик прокомментировал перепалку между Еленой Остапенко и Тэйлор Таунсенд в матче второго круга на US Open — 2025. Он раскритиковал латвийскую спортсменку.

«Остапенко, которая учит кого-то хорошим манерам на корте, — это всё равно что я стал бы учить кого-то, кто всеми силами пытается не терять волосы! Это вершина лицемерия, меня это раздражает. Если хотите говорить о спортивном духе, начните хотя бы с того, чтобы смотреть людям в глаза при рукопожатии. С этого начинаем, а потом, через 15 шагов, можно критиковать кого-то за то, что он не извинился из-за игры у сетки», — приводит слова Роддика We love tennis.

Остапенко после встречи обвинила Таунсенд в отсутствии воспитания и образования. Диалог теннисисток вызвал реакцию как у теннисного сообщества, так и у фанатов.