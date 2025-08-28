Скидки
Теннис

«Сейчас она сильный соперник». Рыбакина высказалась о матче с Радукану на US Open — 2025

«Сейчас она сильный соперник». Рыбакина высказалась о матче с Радукану на US Open — 2025
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с чемпионкой US Open – 2021, 36-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану в третьем круге US Open – 2025. Он состоится 29 августа.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Мы с ней встречались лишь однажды, давным-давно, думаю, сейчас она играет действительно хорошо, она сильный соперник. Она знает это место лучше, чем кто-либо другой, и я с нетерпением жду этого матча. Знаю, что мне нужно немного прибавить и постараться сделать всё, что в моих силах, надеюсь, я выиграю этот матч», — приводит слова Радукану TNT Sports.

