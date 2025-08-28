Скидки
Роддик — о встрече с Алькарасом на US Open: у него находится время для каждого

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился впечатлениями от общения с испанцем Карлосом Алькарасом, отметив, что, несмотря на статус звезды тенниса, испанец, умеет находить общий язык с каждым.

«Карлос Алькарас сейчас на полном ходу. Во-первых, стрижка у него — огонь. Говорю вам честно. Я видел его вчера по дороге на US Open, и это было здорово. Быстро поздоровался и сказал: «Ты выглядишь сурово», а он отвечает: «Да, сурово и без рукавов!».

Знаете, именно такие мелочи многое значат. Я шёл метров 20 к выходу, чтобы добраться до транспорта, а он в это время заходил внутрь и разговаривал со всеми. Со всеми сотрудниками службы безопасности, кто стоял на входе. У него реально находится время для каждого.

Это не игра на публику. Просто он такой. Я сам никогда не был тем человеком, кто любит болтать по пути на работу — просто не было во мне этого. Но для тенниса это лучше. Каждый, кто сталкивается с ним, независимо от своей должности, говорит: «Мне он очень нравится». У него лёгкая улыбка, и рядом с ним приятно находиться», – приводит слова Роддика The Tennis Gazette.

