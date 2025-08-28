Шелтон — о матче с Карреньо-Бустой: в целом доволен своим выступлением
Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу во втором круг US Open – 2025 над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:4, 6:2, 6:4).
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 03:55 МСК
«Думаю, я сыграл хорошо. Подача была неидеальной, не всегда попадал точно в намеченные зоны, но, на мой взгляд, очень здорово действовал на приёме. Был крепок ментально. В тех моментах, когда у меня брали подачу, кажется, я каждый раз делал обратный брейк. Так что в целом я доволен своим выступлением», – сказал Шелтон на пресс-конференции US Open.
В третьем круге Открытого чемпионата США соперником Бена Шелтона станет французский теннисист Адриано Маннарино.
