Шелтон — о матче с Карреньо-Бустой: в целом доволен своим выступлением

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу во втором круг US Open – 2025 над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:4, 6:2, 6:4).

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 03:55 МСК
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 4
             
Пабло Карреньо-Буста
137
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

«Думаю, я сыграл хорошо. Подача была неидеальной, не всегда попадал точно в намеченные зоны, но, на мой взгляд, очень здорово действовал на приёме. Был крепок ментально. В тех моментах, когда у меня брали подачу, кажется, я каждый раз делал обратный брейк. Так что в целом я доволен своим выступлением», – сказал Шелтон на пресс-конференции US Open.

В третьем круге Открытого чемпионата США соперником Бена Шелтона станет французский теннисист Адриано Маннарино.

