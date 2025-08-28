Шелтон — о матче с Карреньо-Бустой: в целом доволен своим выступлением

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу во втором круг US Open – 2025 над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:4, 6:2, 6:4).

«Думаю, я сыграл хорошо. Подача была неидеальной, не всегда попадал точно в намеченные зоны, но, на мой взгляд, очень здорово действовал на приёме. Был крепок ментально. В тех моментах, когда у меня брали подачу, кажется, я каждый раз делал обратный брейк. Так что в целом я доволен своим выступлением», – сказал Шелтон на пресс-конференции US Open.

В третьем круге Открытого чемпионата США соперником Бена Шелтона станет французский теннисист Адриано Маннарино.