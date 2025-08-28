Павлюченкова: теннис — один из самых жестоких видов спорта, в нём ты всегда проигрываешь

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от белоруски Виктории Азаренко во втором круге US Open – 2025 (3:6, 3:6).

– Как ты себя чувствуешь сейчас? Казалось, что энергии было маловато.

– Да, больно, обидно всегда проигрывать. С ногой не очень ещё после первого матча, где я долго играла. Очень сильно забита нога была. Было тяжело подавать. Но дело не только в ноге, не было энергии, да. Я начала очень хорошо играть – 3:0, потом Вика начала очень хорошо «рисовать» высоту мяча, стала подавать лучше, принимать, очень глубоко играть. Мне было очень тяжело с этой ногой, я была немного немобильной.

Вообще, думала в раздевалке, что, конечно, теннис – один из самых жестоких видов спорта. В основном ты всегда, к сожалению, проигрываешь. Даже когда выигрываешь один-два матча, ты на коне, всё равно через день ты можешь проиграть. И кажется, что всё зря. Очень тяжёлый вид спорта в этом плане, ментально тяжело, — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!»