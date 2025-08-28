Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова: теннис — один из самых жестоких видов спорта, в нём ты всегда проигрываешь

Павлюченкова: теннис — один из самых жестоких видов спорта, в нём ты всегда проигрываешь
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от белоруски Виктории Азаренко во втором круге US Open – 2025 (3:6, 3:6).

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:15 МСК
Виктория Азаренко
132
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

– Как ты себя чувствуешь сейчас? Казалось, что энергии было маловато.
– Да, больно, обидно всегда проигрывать. С ногой не очень ещё после первого матча, где я долго играла. Очень сильно забита нога была. Было тяжело подавать. Но дело не только в ноге, не было энергии, да. Я начала очень хорошо играть – 3:0, потом Вика начала очень хорошо «рисовать» высоту мяча, стала подавать лучше, принимать, очень глубоко играть. Мне было очень тяжело с этой ногой, я была немного немобильной.

Вообще, думала в раздевалке, что, конечно, теннис – один из самых жестоких видов спорта. В основном ты всегда, к сожалению, проигрываешь. Даже когда выигрываешь один-два матча, ты на коне, всё равно через день ты можешь проиграть. И кажется, что всё зря. Очень тяжёлый вид спорта в этом плане, ментально тяжело, — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!»

Материалы по теме
Калинская и Рублёв рвутся в третий круг US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Live
Калинская и Рублёв рвутся в третий круг US Open! Ещё сыграют Хачанов и Рахимова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android