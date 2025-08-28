«Редко общаемся». Рыбакина раскрыла своё отношение к Радукану за пределами корта
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в преддверии матча на US Open – 2025 описала свои отношения с чемпионкой US Open – 2021, 36-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану. Их поединок в третьем круге соревнований состоится 29 августа.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Мы редко [общаемся], но да, я думаю, что она хорошая девушка.
И мы все заняты своим графиком и своими командами, поэтому, конечно, мы не проводим много времени вместе. Но она действительно милая девушка за пределами корта», — приводит слова Рыбакиной TNT Sports.
Отметим, что в июле на турнире в Вашингтоне Рыбакина и Радукану вместе сразились в парном разряде. Девушки выиграли два матча, во время третьего Елена и Эмма снялись.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2025
-
18:16
-
18:16
-
18:05
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:19
-
16:30
-
16:27
-
16:03
-
15:56
-
15:29
-
15:00
-
15:00
-
13:53
-
13:41
-
13:09
-
12:12
-
11:51
-
11:29
-
11:14
-
11:10
-
10:59
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:45
-
09:36