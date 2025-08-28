Скидки
«Редко общаемся». Рыбакина раскрыла своё отношение к Радукану за пределами корта

«Редко общаемся». Рыбакина раскрыла своё отношение к Радукану за пределами корта
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в преддверии матча на US Open – 2025 описала свои отношения с чемпионкой US Open – 2021, 36-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану. Их поединок в третьем круге соревнований состоится 29 августа.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Мы редко [общаемся], но да, я думаю, что она хорошая девушка.

И мы все заняты своим графиком и своими командами, поэтому, конечно, мы не проводим много времени вместе. Но она действительно милая девушка за пределами корта», — приводит слова Рыбакиной TNT Sports.

Отметим, что в июле на турнире в Вашингтоне Рыбакина и Радукану вместе сразились в парном разряде. Девушки выиграли два матча, во время третьего Елена и Эмма снялись.

