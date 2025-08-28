«Безумное заявление». Шелтон — о конфликте Остапенко и Таунсенд

Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением о конфликте, возникшем между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и американкой Тэйлор Таунсенд после матча второго круга US Open. Остапенко отметила, что американка поступила неуважительно по отношению к ней.

— Хотелось бы спросить вас о том, что случилось сегодня с вашей партнёром по миксту. Видели ли вы этот эпизод и как его прокомментируете?

— Честно говоря, я не до конца не понял всё, что произошло. Кажется, были какие-то шокирующие высказывания в её адрес. Не самая умная идея — говорить такое американке в Нью-Йорке. Но она справилась. Я всегда буду поддерживать Тэйлор. Точно не знаю, что случилось во время матча, однако рад за неё — она проходит дальше. В одиночке у неё всё складывается здорово, а в миксте мы не добились того, чего хотели. Так что она это компенсирует. Как она сама сказала после матча — ответила ракеткой. Я просто рад видеть, что она побеждает.

— Шокирует, когда кто-то говорит такое, правда?

— Ну… а что именно было сказано? Что она необразованная?

— Да, «без образования, без воспитания».

— Ну, это само за себя говорит, верно? Безумное, безумное заявление, – сказал Шелтон на пресс-конференции US Open.

Шелтон и Таунсенд принимали участие в миксте US Open. Пара проиграла в 1/4 финала американскому дуэту Даниэль Коллинз/Кристиан Харрисон (1:4, 4:5 (2:7)).