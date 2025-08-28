Скидки
Шелтон — об Алькарасе: сейчас он — самое захватывающее явление в теннисе

Шелтон — об Алькарасе: сейчас он — самое захватывающее явление в теннисе
Шестая ракетка мира в одиночном разряде американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением об игре испанца Карлоса Алькараса, отметив, что публике на US Open, вероятно, нравится наблюдать за матчами теннисиста.

«Думаю, сейчас он, наверное, самое захватывающее явление в теннисе. То, как он играет, как взаимодействует с публикой — он буквально зажигает корт. Улыбка, удовольствие от игры — когда он получает удовольствие, он крайне опасен с любой позиции на корте. Непредсказуем. Смотреть на него одно удовольствие, на 100%. И я уверен, что болельщикам здесь, в Нью-Йорке, это очень нравится», – сказал Шелтон на пресс-конференции US Open.

Шелтон и Алькарас находятся в одной части сетки Открытого чемпионата США и могут встретиться друг с другом на стадии 1/4 финала.

