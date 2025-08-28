Фото: Андрей Рублёв в стильном образе гуляет по Нью-Йорку

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв принял участие в стильной фотосессии в Нью-Йорке в рамках промо своих солнцезащитных очков, созданных в сотрудничестве с премиальным брендом Ra Optics, который специализируется на производстве очков для защиты зрения от вредного синего цвета, улучшения самочувствия и повышения работоспособности.

Фото: raoptics.com

Рублёв находится в Нью-Йорке, где проходит US Open – 2025. Андрей успешно преодолел первый круг соревнований (обыграл квалифаера Дино Прижмича со счётом 6:4, 6:4, 6:4).

Сегодня, 28 августа, Рублёв сразится с американцем Тристаном Бойером (WC) за выход в третий круг US Open – 2025.