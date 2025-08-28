Джокович — о том, что даёт советы игрокам: все воодушевились, когда сказал, что не кусаюсь

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что к нему стали чаще обращаться за советами. Он обратил на это внимание на US Open – 2025.

«Все они немного воодушевились, когда я начал больше говорить об этом публично, что я здесь, что ко мне можно обращаться свободно, что я не кусаюсь. Всё больше людей подходят ко мне в спортзале, в раздевалке, спрашивают… В основном это вопросы о психологическом настрое, организации расписания, тренировках, восстановлении. Они знают, чему я уделяю много внимания и что дало мне всё то, что есть в моей карьере. Я не хочу публично называть игроков, которые ко мне обращаются, думаю, это должно оставаться конфиденциальным, надеюсь, что они будут обращаться ко мне ещё чаще», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.