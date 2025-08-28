Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о том, что даёт советы игрокам: все воодушевились, когда сказал, что не кусаюсь

Джокович — о том, что даёт советы игрокам: все воодушевились, когда сказал, что не кусаюсь
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что к нему стали чаще обращаться за советами. Он обратил на это внимание на US Open – 2025.

«Все они немного воодушевились, когда я начал больше говорить об этом публично, что я здесь, что ко мне можно обращаться свободно, что я не кусаюсь. Всё больше людей подходят ко мне в спортзале, в раздевалке, спрашивают… В основном это вопросы о психологическом настрое, организации расписания, тренировках, восстановлении. Они знают, чему я уделяю много внимания и что дало мне всё то, что есть в моей карьере. Я не хочу публично называть игроков, которые ко мне обращаются, думаю, это должно оставаться конфиденциальным, надеюсь, что они будут обращаться ко мне ещё чаще», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Материалы по теме
Юная продавщица лимонада встретила Джоковича. Видео
Истории
Юная продавщица лимонада встретила Джоковича. Видео
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android