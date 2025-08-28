Павлюченкова — о перенесённой болезни Лайма: мне тяжело физически, не могу играть много

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после вылета с US Open – 2025 во втором круге рассказала, как на её игру повлияла перенесённая в этом году болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

«Да, мне тяжело физически: я не могу играть много, не могу тренироваться, не могу делать то, что нужно делать. Тут ещё вопрос: в моём возрасте, в моём состоянии стоит больше или меньше [нагружать себя]? То есть найти вот этот баланс. С одной стороны, много чего я уже себе не могу дать, такого прям вау в плане тенниса. Хочется какой-то свежести, тактически умнее быть. Хотелось бы подачу улучшить, что я и пытаюсь делать», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!»