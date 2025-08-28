Скидки
Теннис

Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин уверенно выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025

Комментарии

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Стартовую партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 5
6 		6 4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Стартовый сет продлился 33 минуты. В его рамках Рублёв семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. При этом в геймах на своей подаче Андрей играл надёжно и не позволил Бойеру заработать ни одного брейк-пойнта.

Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.

В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).

Новости. Теннис
