Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин уверенно выиграл 1-й сет матча на US Open — 2025

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Стартовую партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв.

Стартовый сет продлился 33 минуты. В его рамках Рублёв семь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. При этом в геймах на своей подаче Андрей играл надёжно и не позволил Бойеру заработать ни одного брейк-пойнта.

Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.

В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).