Главная Теннис Новости

Джокович — о запахе марихуаны на US Open: чувствуется сильнее, чем где-либо ещё!

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о запахе марихуаны на стадионах US Open.

«Вы определённо можете его почувствовать, не то чтобы вы не могли — на самом деле, вы чувствуете его сильнее, чем где-либо ещё! Кого-то это беспокоит больше, кого-то — меньше. Я тоже не фанат этого запаха, на самом деле, это зловоние. Но здесь это разрешено, и, так или иначе, вы просто должны принять этот момент таким, какой он есть. Он [запах] чувствуется везде: от тренировки до самого матча… Так оно и есть», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в социальной сети X.

Комментарии
Новости. Теннис
