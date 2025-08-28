Скидки
Екатерина Александрова — Ван Синьюй, результат матча 28 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Екатерина Александрова вышла в третий круг US Open
12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюй (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Ван Синьюй
34
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать 6 из 14 брейк-пойнтов. Ван Синьюй подала в игре пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В третьем круге US Open – 2025 Александрова сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Анастасией Захаровой и немкой лаурой Зигемунд.

