12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг US Open – 2025, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюй (34-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать 6 из 14 брейк-пойнтов. Ван Синьюй подала в игре пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В третьем круге US Open – 2025 Александрова сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Анастасией Захаровой и немкой лаурой Зигемунд.