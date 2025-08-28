Ига Швёнтек — Сюзан Ламенс: полька уверенно выиграла первый сет матча на US Open — 2025

В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек и 66-й номер рейтинга 26-летняя представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. Швёнтек выиграла первый сет — 6:1. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 33 минуты.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что ранее спортсменки не встречались друг с другом на турнирах WTA.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.