Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин в сете от выхода в третий круг US Open — 2025

Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым россиянин повёл в матче со счётом 2:0 по сетам.

Второй сет поединка продлился 37 минут. В его рамках Рублёв реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных, его соперник — единственный заработанный брейк-пойнт.

Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.

В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).