Андрей Рублёв — Тристан Бойер: россиянин в сете от выхода в третий круг US Open — 2025
Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с американцем Тристаном Бойером (113-я ракетка мира, WC) во втором круге US Open – 2025. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым россиянин повёл в матче со счётом 2:0 по сетам.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
113
Тристан Бойер
Т. Бойер
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|5
|
|6
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Второй сет поединка продлился 37 минут. В его рамках Рублёв реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных, его соперник — единственный заработанный брейк-пойнт.
Ранее Рублёв и Бойер ни разу не встречались.
В случае победы за выход в 1/8 финала турнира Рублёв сразится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг, Q).
