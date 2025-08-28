Скидки
Анна Калинская — Юлия Путинцева, результат матча 28 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Анна Калинская обыграла Путинцеву и вышла в третий круг US Open
Комментарии

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг US Open – 2025, одолев представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (55-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Юлия Путинцева
55
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Калинская выполнила три подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Юлия Путинцева не подала за игру ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

В третьем круге US Open – 2025 Калинская сразится с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и нидерландской теннисисткой Сюзан Ламенс.

Сетка US Open-2025
Календарь US Open-2025
