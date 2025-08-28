Анна Калинская обыграла Путинцеву и вышла в третий круг US Open

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг US Open – 2025, одолев представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (55-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Калинская выполнила три подачи навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Юлия Путинцева не подала за игру ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

В третьем круге US Open – 2025 Калинская сразится с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и нидерландской теннисисткой Сюзан Ламенс.