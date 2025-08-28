Рууд: в последнее время не испытываю чувства уверенности во время матчей

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что испытывает проблемы с уверенностью во время матчей на турнирах, отметив, что при этом не потерял мотивации.

«За последние два-три месяца я не выиграл много встреч, частично из-за того, что отсутствовал, а когда вернулся, то тоже не удалось одержать много побед и закрепить уверенность в играх. Кроме того, во время игр много раз промахиваешься, например, когда бьёшь мяч с форхенда, который считается моим сильнейшим ударом. Это нехорошее чувство.

Честно говоря, я в последнее время не испытываю чувства уверенности во время матчей. Буду ли я стараться вернуться, тренироваться ещё лучше, усерднее? Да, конечно. И мотивирован ли я? Да. Но в поединках пока не удаётся поднять уровень уверенности», – приводит слова Рууда New York Post.

На Us Open – 2025 Каспер Рууд уступил в матче второго круга бельгийскому теннисисту Рафаэлю Коллиньону (107-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7,